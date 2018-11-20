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15 صورة ترصد احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:12 م
15 صورة ترصد احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف
الشرقية – إيمان مهنى
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"وُلد الهُدى فالكائنات ضياءُ" احتفل الملايين من أهالي الشرقية، المولد النبوي الشريف، فخرجت المواكب الصوفية حاملين الرايات والأعلام، وأطلقت هتافات المديح، وأقيمت حلقات الذكر والإنشاد فى ربوع قرى المحافظة، ابتهاجا بمولد أشرف الخلق.

وتعد مواكب الطرق الصوفية "الزفة" من أبرز طقوس احتفالات المولد النبوى، حيث انطلقت هذه المواكب تطوف أرجاء المدن والقري، لعل من أبرزها موكب بالزقازيق، ومواكب في كفر صقر وديرب نجم وبلبيس ومنيا القمح وشبرا النخلة وغيرها، والذين حملوا الرايات الخضراء، مرددين عبارات مديح رسول الله ، من بينها  "عزى أنت عزى يا رسول الله جاهى أنت جاهي عدتي لله – عليك صلي الله يا نبينا – قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل".

وأقامت الطرق الصوفية، احتفالية كبري بساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق، برئاسة الشيخ الدكتور محمود أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر ونقيب أشراف الشرقية وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية، بحضور الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد المراعي وكيل الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية وعلماء الأزهر، أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وسيدات المجتمع .

وشهدت القرى حلقات الذكر والابتهالات والأوراد الخاصة بكل طريقة، معنونة بحب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام .

وفى السياق ذاته، احتفلت مديرية أوقاف الشرقية بالمولد النبوى الشريف بمسجد الفتح، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق واللواء عبد الله خليفة مساعد وزير الداخلية مدير أمن، وقيادات الجهاز التنفيذى، أعقبها  حفل  لفرقة "الإنشاد الدينى" بقصر ثقافة الزقازيق.

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (1)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (1)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (2)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (2)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (3)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (3)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (4)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (4)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (5)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (5)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (6)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (7)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (8)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (9)
 

 

احتفالات أهالى الشرقية والطرق الصوفية بالمولد النبوى الشريف (10)
 

 

 


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