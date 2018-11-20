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يوم الطفل العالمى.. ولى عهد دبى يلتقى طلاب المدارس من مختلف الجنسيات.. صور

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:25 م
يوم الطفل العالمى.. ولى عهد دبى يلتقى طلاب المدارس من مختلف الجنسيات.. صور ولى عهد دبى مع طلاب المدارس
كتب محمد عبد العظيم
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فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للطفل، نظم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى لقاء مع نخبة من طلبة مدارس دبى يمثلون مختلف الجنسيات، فى التجمع الذى نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذى لإمارة دبى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، حيث استمع إلى آراء الطلاب ومقترحاتهم لمستقبل دبى كيفما يرونه بأعينهم، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن أفكارهم، والمساهمة بدور فاعل فى رسم مستقبل المدينة التى يكنون لها كل الولاء والانتماء.

 

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وخلال اللقاء أكد ولى عهد دبى أن الأجيال الجديدة تمتلك الملكة والحنكة والشغف والعزيمة لإثبات ذاتها وتحقيق التميز والإبداع، مشدداً على ضرورة تمكينهم وتحفيزهم لإطلاق طاقاتهم وتبنيها لتنعكس على خدمة الوطن ومؤسساته، انطلاقاً من رؤية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الرامية إلى إعداد جيل قادر على الريادة والمنافسة العالمية.

 

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ويعتبر يوم 20 نوفمبر يوم هام جدا فى تاريخ الطفل، حيث تم إعلان حقوق الطفل فى عام 1959، وفى عام 1989 اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل فى نفس اليوم.

 

 


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ولى عهد دبى

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