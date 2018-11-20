وكيل صحة الأقصر: تجهيز 157 حالة أطفال لعمليات لوز بالمستشفي العام

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة فعاليات القافلة الطبية لجراحات اللوز للمساهمة فى خطة الوزارة للقضاء على قوائم الإنتظار فى هذا النوع من الجراحات، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم حتي الآن مناظرة 157 حالة من الأطفال تمهيداً لإجراء عمليات لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القافلة إنطلقت بالتعاون مع مؤسسة "فرحة تجمعنا"، وتمكنت في اليوم الأول من تحويل 123 حالة أطفال للعمليات، وفي اليوم الثاني صباحاً 11 حالة ومساءاً 13 حالة، وجاري عإجراء عمليات لهم بمستشفي الأقصر العام، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار المرضى وإجراء جميع العمليات الجراحية والانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر، أن أعمال القافلة بدأت في المستشفى العام بمدينة الأقصر صباح الأحد الماضي، وتستهدف إجراء ما لايقل عن 750 عملية جراحية، بالإعتماد على أطباء متخصصين من محافظة الأقصر بدلا من إستقدام أطباء من خارجها مما يتطلب نفقات كبيرة للإقامة والسفر والتنقلات والوجبات، مشيرا إلى إستمرار عمل القافلة حتى الإنتهاء من كافة الحالات التى تحتاج إلى عمليات.