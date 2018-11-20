وزير فلسطينى: ندعو الجهات المانحة لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلى بغزة

غزة (أ ش أ)

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينى مفيد الحساينة، إنه تم توجيه دعوات مناشدة للجهات المانحة لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة.

وأعرب الحساينة خلال جولة تفقدية قام بها على البنايات السكنية التى تعرضت للتدمير خلال العدوان الأخير، عن تضامنه مع أصحاب المنازل المدمرة، مشددا على أنه سيتم إعادة إعمار كل وحدة سكنية تعرضت للتدمير، وأكد أن طواقم الوزارة تقوم بحصر الأضرار وتجهيز البيانات الخاصة بالوحدات السكنية المتضررة، وتقوم معدات الوزارة بإزالة الأجزاء العالقة فى المبانى التى تعرضت للتدمير.

وشدد الوزير الحساينة على أن هناك اتصالات مع عدد من الجهات الدولية والجهات المانحة بخصوص البنايات السكنية التى تعرضت للتدمير خلال العدوان على القطاع.