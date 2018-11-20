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وزير الخارجية السعودية: لن نسمح بمحاولات المساس من قادتنا أو النيل منهم

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:18 ص
وزير الخارجية السعودية: لن نسمح بمحاولات المساس من قادتنا أو النيل منهم عادل الجبير وزير الخارجية السعودى
كتب: محمد الأحمدى
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قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى إن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولى العهد خط أحمر، ولن يتم السماح بمحاولات المساس بقادتنا أو النيل منهم، من أى طرف كان وتحت أى ذريعة كانت فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة.

وكشف وزير الخارجية السعودى فى مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن السلطات التركية أكدت للرياض رداً على استفسارات "على أعلى المستويات" أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التى تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودى جمال خاشقجى، ودعا أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة فى القضية إلى النيابة العامة فى المملكة، للمساعدة فى الوصول إلى الحقائق كافة.

وشدد الجبير  على أن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية فى قضية خاشقجى فردية ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها.

 وأوضح أن المملكة هى أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين فى قضية مقتل جمال خاشقجى، وتبعتها الدول الأخرى عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفاؤنا.

 

 


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