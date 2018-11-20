video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التربية والتعليم: "إحنا بنشحت لبناء مقاعد"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:45 ص
وزير التربية والتعليم: "إحنا بنشحت لبناء مقاعد" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن البنك الدولى مهتم بمؤشر رأس المال البشرى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية عقدت عدة مؤتمرات دون تغيير حقيقى فى منظومة التعليم والتغيير فى التعليم هو تغيير فى ثقافة الأشخاص وليس المناهج والكتب، مؤكدا أنه حان الوقت لكى "نشمر ونغير بجدية".
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الحلقة النقاشية فى مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدام، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أنه لا بد من إحياء قيمة العلم والمعرفة، لافتا إلى أنه يجب البحث عن دور الإعلام فى هذا الأمر ويجب أن نسأل أنفسنا هل المجتمع يحتاج تغيير أم أنه يسعى لأن يحصل ابنه على شهادة وخلاص.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القيادة السياسية مهتمة ببناء الإنسان بشكل حقيقى، وكل يوم بيعدى دون تغيير بنخسر كتير، موضحا أنه يجب أن يكون هناك اقتناع جماعى للتغيير وبالفعل هناك قرارات صعبة.
 
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه يجب أن تسأل أى أم عايزه ابنها إيه. 
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تفاخر بأن البعض يقول ابنه فى مدرسة لغات، قائلا الجزء الفنى فى التغيير من مناهج وخلافه الوزارة تقوم به ولكن الأهم الجميع يشمر ويكون مستعد للتغيير، قائلا : "إحنا بنشحت لبناء مقاعد وخلافه" والناس بتصرف فى أماكن أخرى ومش عايزين الحكومة تكون هى اللاعب الأوحد لازم الجميع يساهم. 
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لم تحصل على أى مبالغ فى تطوير التعليم ولكن تم ضم جهات التدريب فى الوزارة وخلافه وتم تجميع المبلغ، مؤكدا الدولة تصرف 90 مليار ولكن هناك 200 مليار جنيه والنتائج غير مرضية وغير متناسبة مع ما يتم صرفة.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عجز المعلمين والكثافات من الكلمات المحببة إلى الإعلام المصرة، ولكن محدش بيسال الكثافات دى جات منين، متابعا: "هناك مدارس فاضية ومعلمين يرغبون فى العمل بجوار المنزل وهناك أيضا مجاملات ولو خدنا موقف وقلنا بلاش مجاملات هيكون وزير مكروه ويتم مهاجمته".
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم المصرى غير مجانى على شكله الخالى وأنا عايزه يكون مجانى مؤكدا أنه لا مساس بالمجانية وأقول هناك 200 مليار تصرف على التعليم، قائلا "أمهات مصر اللى عايشين 24 ساعة على الفيس يعنى أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم، موضحا تطوير التعليم هدف أساسى للدولة".
 
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن التغيير صعب ولكن سعداء لكونه بدأ،  مشيرا إلى أن المهارات التى يتعلمها الطالب 70% منها قائم على بناء الشخصية أكثر منها معرفة، قائلا : "ما يتعلمه الأطفال حاليا جريمة نتفق على شوية أسئلة نحلهم فى الامتحان وخلاص، متابعا : "عايزين الشهادة تكون معبرة عن معرفة حقيقة وليست وهما؛  عايزين شباب قادر على التحول." 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم يشرح كيفية احتساب درجات امتحان طلاب الصف الأول الثانوى

عضو مجلس النواب:الدولة قامت بجهود كبيرة لإصلاح منظومة التعليم

التربية والتعليم والتعليم الفنى

مجانية التعليم

اخبار مصر

وزير التعليم

طارق شوقى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة