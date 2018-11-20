وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون عصابة لا عهد لها

كتبت: إيمان حنا

قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى ( تويتر ) إن الحوثيين يثبتون دائما أنهم عصابة لا تملك عهودا أو مواثيق فلم تكد تمضى ساعات على البيان الذى أطلقته الميليشيا الحوثية معلنة وقف إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمنى حتى وجهت عناصرها أحد صواريخها باتجاه الأراضى السعودية.

وأضاف الأريانى أن الصاروخ الايراني لم يحقق هدفه وسقط فى الأراضى اليمنية ، لكن الحادث أعطى دليلا آخر لا يقبل الشك ان المليشيا لا عهد لها ولا ميثاق .

ومن جانب آخر أوضح الأريانى أن الميليشيا أجبرت المواطنين في مناطق سيطرتها لحضور فعالياتها الطائفية غدا الثلاثاء، مهددة أن من لا يشارك لن يحصل على اسطوانة الغاز المنزلى.

الاريانى ، الحوثى، صنعاء ، اليمن، اخبار اليمن، وزير الاعلام اليمنى