وزير اسبانى: اسكتلندا يمكن أن تنضم للاتحاد الاوروبى إذا استقلت

أ ف ب

اعتبر وزير الخارجية الاسبانى جوسيب بوريل الثلاثاء ان اسكتلندا يمكن أن تنضم فى حال استقلالها إلى الاتحاد الاوروبى بعد بريكست. وردا على سؤال قال فى مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الالكترونية "لم لا، اذا غادروا المملكة المتحدة طبقا لأنظمتهم الداخلية؟".

وأضاف مازحا "اذا قبلت بريطانيا، لن نكون ملكيين أكثر من الملك". وقال الوزير الاسبانى "أنا قلق أكثر على وحدة المملكة المتحدة أكثر من مملكة اسبانيا" مضيفا "أعتقد ان المملكة المتحدة ستنقسم قبل اسبانيا" وراى في ذلك "مؤشرا واضحا على ضعف المملكة المتحدة".