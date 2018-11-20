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وزيرة الهجرة: تغيرات المناخ أحد أسباب ارتفاع نسب الهجرة وتغير السلوك البشرى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:57 م
وزيرة الهجرة: تغيرات المناخ أحد أسباب ارتفاع نسب الهجرة وتغير السلوك البشرى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى جلسة تعزيز الترابط بمخاطر الكوارث وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، ضمن النسخة الثانية من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بعنوان "الانطلاق نحو العمل" والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور كل من الدكتور هشام العسكرى، مدير برنامج الدراسات العليا فى علوم الحاسوب والبيانات بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا، الدكتور إسماعيل عبد الجليل خبير مجال التصحر، الدكتور وديد عريان منسق برنامج مبادرة مخاطر المناخ.
 
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن امتنأنها  لحضور جلسة تعزيز الترابط بمخاطر الكوارث، ذلك الموضوع الهام الذى يحتاج إلى مزيد من التباحث والنقاشات بين المتخصصين والخبراء، مضيفة أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الهجرة والتنوع وكذلك سلوكيات البشر، وهذا ما يجب الآنتباه إليه خلال السنوات المقبلة من قبل الجهات المعنية بهذا الملف، حتى يكون هناك الاستعدادات المناسبة لأية مستجدات تطرأ على مجال الهجرة نتيجة للتغيرات المناخية.
 
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن تعاون الوزارة مع الدكتور هشام العسكرى انعكاس لسياسات الدولة المصرية التى تفتح الباب أمام أبناءها بالخارج ممن لديهم أية أفكار وأطروحات أو مشروعات تعود بألفائدة على هذا البلد، وتخدم أهداف التنمية المستدامة التى تطمح لها مصر 2030، وكان من بين هذا التعأون إصدار أول أطلس شمسى لمصر عبر تاريخها.
 
وقدم الدكتور هشام العسكرى عرضًا لملف التغيرات المناخية العالمية، مؤكدًا على أن ملف التغيرات المناخية يحتل المرتبة الثانية فى المخاطر التى تواجه العالم بعد أسلحة الدمار الشامل طبقًا لتقارير  دولية ، مضيفا أن كل المخاطر التى تتعلق بالأمن الغذائى ونقص أو زيادة المياه والأمراض المستوطنة والجفاف جميعها تحدث بسبب التغيرات المناخية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أنه طالب الحكومة المصرية بأن يتصدر هذا الملف خطتها.

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