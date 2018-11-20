وزيرة الصحة:" الحقوا روحوا اكشفوا عن فيروس س دى مصلحتكم"

كتب سمير حسنى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يتم استخدام أدوات عالمية فى مسح لفيروس سى، مشيرة إلى أن هذه الأدوات الأغلى فى العالم، مؤكدة أن الجهاز المستخدم فى الفحوصات التأكيدية الأحدث على الإطلاق فى مجال الفحوصات.

وناشدت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى، على هامش زيارتها لمحافظة الفيوم، اليوم، الثلاثاء، المواطنين بالكشف عن الفيروس، قائلة: "باق 10 أيام واللى ملحقش يروح لأن دى مصلحتك ومصلحة المجتمع، ولو كنت عاوز تعيش مصاب بفيروس سى مفيش مشكلة، لكن من حق المجتمع إنك متصيبهوش".