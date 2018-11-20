والدة طالب من ذوى الاحتياجات بالشرقية تناشد وزير التعليم بعودته لفصله

ناشدت أمل محمد محمود والدة الطالب "يوسف جمعة السيد دسوقي" طالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة شرشيمة الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بإعادة ابنها إلى فصله.

وقالت الأم إنها كانت تقيم فى الكويت وعادت مع أسرتها، والتحق ابنها بمدرسة شرشيمة الإعدادية، وقام والده بالتبرع ببعض أعمال الصيانة بالمدرسة، برغبته الخاصة من أجل راحه ابنها "يوسف" من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومنذ بداية الدارسة وكان يأخذ الحصص الدراسية بفصل الدمج المخصص له، بالطابق الأرضى، إلى أن تم نقله الأسبوع الماضى لفصل بالطابق الثانى، وقيام إدارة المدرسة بتخصيص الفصل لغرفة التطوير التكنولوجى.

وأضافت الأم، أنها تحدث مع إدارة المدرسة عن وجود صعوبة فى صعود ابنها للطابق العلوى، فكان ردهم عليها بنقله إلى مدرسة أخرى.

ومن جانبه قال " رمضان عبد الحميد" وكيل مديرية التربية والتعليم، بأنه خاطب مدير إدارة ههيا لإعادة الطالب لفصله.