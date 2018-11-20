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هيئة ميناء دمياط: حققنا إيرادات 2.87 مليار جنيه بزيادة 100% عن المستهدف

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:30 ص
هيئة ميناء دمياط: حققنا إيرادات 2.87 مليار جنيه بزيادة 100% عن المستهدف اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى
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أكدت هيئة ميناء دمياط أنها حققت إيرادات بلغت 2.868 مليار جنيه بزيادة وصلت إلى حوالى 100٪ عن المستهدف البالغ 1.461 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، لافتا إلى سعيها لزيادة الإيرادات ومساهمتها فى زيادة الناتج القومى.

وأضافت هيئة ميناء دمياط فى بيان أرسلته لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى التكاليف والمصروفات للهيئة المقدرة بمبلغ697 مليون جنيه خلال العام المالى السابق تتوافق مع متطلبات معايير المحاسبة المصرية الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات ، لافتا إلى أن صافى الأرباح وصل الفعلى طبقا للقوائم المالية المعدلة والحسابات الختامية بلغ  1.702 مليار جنيه.

ولفتت هيئة ميناء دمياط إلى أن ما تحقق خلال العام المالى السابق يوضح مدى الجهد المبذول من العاملين بالهيئة من أجل تحقيق أعلى فائض مقارنة بالفوائض المراد تحقيقها طبقا لقانون ربط الموازنة.


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