نقل سجين محبوس فى قضية مخدرات لمستشفى الزقازيق الجامعى لإصابته بالإيدز

الشرقية- فتحية الديب

نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، "سجين" محبوس علي ذمة قضية مخدرات بقسم ثان الزقازيق، إلي مستشفي الزقازيق الجامعي، لوضعه في غرفة العزل بعد إصابته بمرض الإيدز، وتم إخطار نيابة قسم ثان الزقازيق بالواقعة، برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مأمور قسم ثان، من خلال المتابعة الطبيبة وعرض " م ع" سجين محبوس بالقسم علي ذمة قضية مخدرات علي المستشفي الجامعي، تبين من خلال الفحص والتحاليل إصابته بمرض الإيدز، فتم إنهاء الإجراءت الخاصة بحجزه بمستشفي الزقازيق الجامعي، بغرفة العزل، وتبين أنه من متعاطي المواد المخدرة، وخاصة الهيروين عن طريق الحقن بالشريان، وأن إصابته نتيجة تعاطيه للهيروين.