نقابة المهن التعليمية: حكم الأمور المستعجلة أنهى الحراسة القضائية عن النقابة

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة المهن التعليمية، صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 1723 والصادر بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بتاريخ 30 أكتوبر 2018، بإنهاء الحراسة المفروضة بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 2014 ليصبح إنهاء الحراسة بهذا الحكم قد تم رضاءً وقضاءً طبقاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017 بأغلبية الأعضاء.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها هى من تقدمت بدعوى إنهاء الحراسة القضائية بالدعوى المرفوعة من الأمين العام بصفته ضد الحارس القضائى، ورئيس جدول الحراس القضائيين بمحكمة جنوب القاهرة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017، والتي نصت على إنهاء الحراسة وإجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائي كامل.

وأضافت: أن النقابة العامة للمعلمين هى التى استلمت الصيغة التنفيذية للحكم، وهى لا تسلم إلا للذى أقام الدعوى، ويؤكد تصميم النقابة بعدم الاعتراف بالحارس القضائى الجديد والتمسك بقرارات الجمعية العمومية بإنهاء الحراسة حتى صدور الحكم القضائى.