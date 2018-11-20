نجاة رئيس جامعة تعز اليمنية من محاولة اغتيال

أ ش أ

نجا رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي، من محاولة اغتيال فاشلة، أدت إلى تعرضه لإصابة بالغة، ومقتل مرافقه الشخصي.

وأعلن مجلس جامعة تعز - وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الثلاثاء - تعليق الدراسة في الجامعة ابتداء من غد، بالإضافة إلى تحميل السلطات الأمنية المسؤولية حال تعرض منتسبيها للاعتداء.

يشار إلى أن محافظة تعز تشهد حالة من الانفلات الأمني الناتجة عن صراعات بين الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة التي تسعى إلى إثارة الفوضى وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.