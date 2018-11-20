نائب وزير الزراعة تبحث مع وزير التنمية الاقتصادية الجنوب أفريقى سبل التعاون

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بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع وزير التنمية الاقتصادية والسياحة والشئون البيئية الجنوب أفريقي سيهل زيكالالا، والوفد المرافق معه خلال زيارته إلى مصر أوجه التعاون بين البلدين في مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي بهدف تحقيق التنمية المستدامة ونقل الخبرة والتكنولوجيا المصرية إلى جنوب أفريقيا وتنشيط الصادرات المصرية وفتح مجالات جديدة للتعاون.

يأتى ذلك فى إطار التوجه المصرى نحو قلب القارة السمراء وحرص القيادة السياسية فى مصر وتوجيهاتها للحكومة بتكثيف سبل التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية لتعزيز دور مصر الهام والمؤثر على الساحة الإفريقية.

وقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتنظيم زيارة لوفد جنوب أفريقيا، يرافقهم فريق فني من هيئة الثروة السمكية إلى مزرعة استزراع سمكي نظام مكثف وشبه مكثف من القطاع الخاص، وكذلك زياره للمشروع القومي لبركة غليون بناء على طلب حكومة جنوب أفريقيا.

ووجه وزير التنمية الاقتصادية والسياحة والشئون البيئية الجنوب أفريقي الشكر لمصر على حسن الاستقبال، وأعرب عن سعادته بزيارة مشروع بركة غليون ومزارع سمكية تابعة للقطاع الخاص بمحافظة كفر الشيخ وأشاد بهذا التطور الهائل في هذا المجال بمصر..معربا عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين فى تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي، مؤكدا رغبته في التعاون المثمر مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات الزراعية.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة منى محرز عن ترحيبها بتعزيز التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي وتقديم المساعدات الفنية والعملية وتدريب الكوادر الأفريقية الواعدة، وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي، حيث إن مصر تحتل المركز العاشر عالميا، والمركز الأول أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي ولديها العديد من الخبراء المصريين على أتم استعداد للتعاون مع الدول الأفريقية في هذا المجال.

وقالت نائب وزير الزراعة إنه تم الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين لتنفيذ أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي والاستفادة من الخبرة المصرية لتطوير هذا القطاع في جنوب أفريقيا وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل الزيارات للخبراء الفنيين بين البلدين لنقل الخبرات التي تحتاجها جنوب أفريقيا وتوفير البرامج التدريبية اللازمة في المعاهد البحثية المعتمدة في مصر.