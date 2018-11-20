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ميناء غرب بورسعيد يستقبل 63 ألف طن قمح أوكرانى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:54 م
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 63 ألف طن قمح أوكرانى سفينة حاويات
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة وادى العريش القادمة من أوكرانيا والتى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 متر والغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 63 ألف طن قمح أوكرانى بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التموينية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين.

يذكر أن هذه الرحلة الثانية من سفن القمح المستورد التى تصل الميناء بعد السفينة وادى طيبة والتى قامت بتفريغ 63 ألف طن قمح روسى بالميناء بعد توقف دام 7 سنوات.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلن فى وقت سابق أن الشركة العامة للصوامع والتخزين بصدد إنشاء محطة غلال بميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية تصل 100 ألف طن لزيادة المخزون الاحتياطى من القمح والغلال المستورد المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

وأشار الفريق مهاب مميش بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل ميناء غرب بورسعيد ليكون مهيئا لاستقبال مليون طن قمح مستورد سنويا وذلك يأتى من حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى تحقيق سياسة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفير احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل من الميناء عبر وسائل النقل المختلفة السكك الحديدية والسيارات مما يساهم فى وصول القمح فى أقل فترة زمنية إلى أماكن التخزين بأنحاء الجمهورية.


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