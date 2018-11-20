موجز6.. استثناء الموهوبين من مجموع الثانوية فى تنسيق الجامعات بالقانون الجديد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بمناسبة المولد النبوى الشريف، وإعلان وزير التربية والتعليم تفاصيل نظام الامتحانات الجديدة فى الصف الأول الثانوى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء.. مميش: توقيع 3 عقود جديدة بشرق بورسعيد باستثمارات محلية تتجاوز 1.6 مليار جنيه

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثلاثة عقود اليوم الثلاثاء، مع مستثمرى المنطقة الشمالية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتى من شأنها توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد وإقامة استثمارات جديدة فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد الجديدة.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وقال الرئيس السيسى، فى تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فى يوم مولِد مَن حرّر العقول، وأنار القلوب، فكانت حياته تاريخاً حافلاً من الجود والعطاء والتضحية لأجل الذين لم يولدوا بعد..ليخلّد سيرة قائد عظيم".

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن البنك الدولى مهتم بمؤشر رأس المال البشرى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية عقدت عدة مؤتمرات دون تغيير حقيقى فى منظومة التعليم، والتغيير فى التعليم هو تغيير فى ثقافة الأشخاص وليس المناهج والكتب، مؤكدا أنه حان الوقت لكى "نشمر ونغير بجدية".

قال وزير المالية محمد معيط، لرويترز إن العجز الكلى فى موازنة بلاده تراجعت إلى 1.9 % فى الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو2% قبل عام.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية و28 مديرية زراعية، والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، مع بداية زراعة المحاصيل الشتوية، توفير الأسمدة لـ3.5 مليون فدان قمح بخلاف الزراعات الشتوية الأخرى، وبدء حملات وبرامج ارشادية مكثفة على رأس الغيطان لتوعية المزارعين بطرق الزراعة السليمة والرى والتسميد وأصناف القمح، لزيادة المساحات المنزرعة وخاصة من المحصول الاستراتيجى الأول القمح بجميع المحافظات.

أعدت وزارة الإسكان فيديو تسويقى لمدينة العلمين الجديدة، ويكشف الفيديو الذى نشره "اليوم السابع" نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها داخل مدينة العلمين الجديدة، ومواقع هذه المشروعات من البحر.

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام كان أسبق فى الاهتمام بحقوق الطفل، وإن هذا الاهتمام يبدأ قبلما يكونوا أجنّة وحتى يبلغوا مبلغ الرجال.

ما زالت المملكة العربية السعودية تعلن بكل شفافية إجراءات التحقيق مع المتهمين فى قضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى فى تركيا والرد على الاستفسارات المتعلقة بالقضية بكل وضوح، حيث أعلن عادل الجبير وزير الخارجية السعودى أن السلطات التركية أكدت للرياض، ردًا على استفسارات "على أعلى المستويات"، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التى تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودى جمال خاشقجي، ودعا أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة فى القضية إلى النيابة العامة فى المملكة، للمساعدة فى الوصول إلى الحقائق كافة، وذلك فى حواره مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

أكدت الدكتور هدى دحروج، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية والمدير الإقليمى للصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على سعى وزارة الاتصالات للتحول إلى مجتمع رقمى وهناك الكثير من المؤشرات التى تدفعنا إلى ذلك منها عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر الذى بلغ نحو 39.7 مليون مستخدم، بجانب عدد الحسابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى بلغت نحو 35 مليون حساب.

تحت عنوان "أفضل مغامرات الرحلات البحرية للحجز الآن من أجل الشتاء"، وضعت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية قائمة بأفضل 15 مكان يسير رحلات بحرية ونيلية حول العالم، ومن بينها الرحلات النيلية فى الأقصر وأسوان.

أكد المحامى الدولى، خالد أبو بكر، أن موقع ''فالصو'' هو شراكة من حيث الملكية بينه وبين جامعة النهضة، لافتا أن الإشراف عليه ومسئولية إدارته الفعلية والقانونية يتولاها بنفسه وتم اختيار الكاتبة الصحفية آمال عثمان لتتولي منصب رئيس التحرير، مشددا: "لا دخل إطلاقا لمؤسسة اليوم السابع أو لأى جهة فى عمل الموقع.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على استمرار جولاتها الميدانية بمحافظات مصر للاطمئنان على سير مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى .

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم حجز 3992 وحدة سكنية، بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر،إلكترونيا، وحتى مساء أمس، وهو اليوم الأول للحجز.

على أرض محافظة عروس البحر المتوسط يتم إنتاج أول تونة مصرية بجودة عالية تفوق المستورد وبسعر ينافس السوق الأوروبى، تحديدًا بالمنطقة الصناعة ببرج العرب غرب الإسكندرية بدأ خط إنتاج منتجات أسماك مدخنة مثل الأنشوجة والرنجة والفسيخ والماكريل والسردين، ومنذ شهرين استطاع المصنع إنتاج أول تونة مصرية بجودة عالية وخامات ومنتجات أمنة تفوق المنتجات المستوردة والتى تتواجد فى الأسواق.

أعلن الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، عن فوز فؤاد بدراوى بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد بالتزكية وذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المنعقد بالمقر الرئيسى بالدقى.

خلال الاحتفال بمرور 116 عامًا على إنشاء المتحف المصرى، وإعادة سيناريو العرض بالجناح الشرقى للمتحف، استوقفتنا بردية تخرج لأول مرة للنور منذ اكتشافها منذ 113 عامًا، وهى قطعة متميزة يبلغ طولها 20 مترًا، تم تقطيعها بعد اكتشافها إلى 34 ورقة، لكن أطباء الحضارة المصرية استطاعوا إعادتها مرة أخرى لتعرض أما الزوار فى المتحف المصرى بالتحرير، حتى يؤكدوا ما قاله الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بأن المتحف المصرى يحمل الكثير والكثير من الكنوز وأنه لن يموت بعد نقل مقتنيات الملك الفرعونى توت عنخ آمون للمتحف الكبير.

تسنيم ماهر حسنين، طالبة بالصف الثانى الإعدادى، فى مدرسة كفر شكر الإعدادية بنات، والتى على الرغم من صغر سنها إلا أن تفكيرها يتخطى عمرها بسنوات للأمام، حيث ابتكرت "أبليكيشن" لمواجهة ظاهرة الغياب و"التزويغ" من المدارس من خلال كارت تعريفى بالطالب يتم ربطه بكود بالجهاز ومرتبط مباشرة بإدارة المدرسة وبالإدارة التعليمية والوزارة وولى الأمر.

انطلاقا من حرص "اليوم السابع" على اللحاق بكل ما هو جديد ومفيد للقارئ، لم تتوان المؤسسة فى تقديم أى خدمات تليق بقرائها وتوفر الجهد والمشقة عليهم من أجل الحصول على خدمة معينة، خاصة بعد التفاعل الكبير الذى حققته خدمة (شكوتك بصوتك) التى أطلقتها اليوم السابع منذ ما يقرب من عام، خاصة مع زيادة هذا التفاعل، وإدراكنا حجم الثقة التى خصنا بها القارئ، لذا قررت اليوم السابع تطوير الخدمة بحيث نتمكن من استقبال عدد أكبر من شكاوى المواطنين مع ضمان توصيلها للمسئولين للعمل على حلها.

شن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما هجوما ساخرا على خلفه دونالد ترامب، موضحًا أنه لديه مشاكل أمومة أى أن ترامب يتصرف بطفولية نتيجة عدم حصوله على رعاية من والدته.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إيقاف الزامبى جانى سيكازوى حكم مباراة الترجى التونسى وأول أغسطس الأنجولى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

يتبقى 4 سنوات بالضبط من انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة فى قطر، والتى ترى وكالة رويترز للأنباء أنها يمكن أن تكون أداة للمساعدة فى إنهاء التوترات الإقليمية والبطولة الأولى التى تضم 48 منتخبا، حال تمكن رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA، جيانى إنفانتينو، من تمرير الفكرة.

أنهى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى محنة الساعات الخطرة فى العملية الجراحية التى أجراها أمس الاثنين بأحد مستفشيات مدينة هانوفر الألمانية لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر، حيث شهدت الساعات الماضية اجتياز بيبو ساعات "محنة" الجراحة وبدأ فى فترة النقاهة ويستعد رئيس الأهلى لمغادر المستشفى الذى يُقيم فيه حالياً من أجل الإقامة فى فندق يبتعد أمتار قليلة عن المستشفى ويستتمر هناك عدة أيام لحين عودته لمصر.