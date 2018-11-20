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"مكافحة المخدرات" تضبط 5 كيلو حشيش و3 قطع سلاح بالمحافظات

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:26 م
"مكافحة المخدرات" تضبط 5 كيلو حشيش و3 قطع سلاح بالمحافظات مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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واصلت مكافحة المخدرات حملاتها الامنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط ( 4,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 5,850 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 1,300 كيلو جرام لمخدر الأفيون، 51 جراما لمخدر الهيروين، 30 قرص مخدر، 3 قطعة سلاح نارى، سلاح أبيض) .


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