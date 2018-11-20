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مقتل ضابط فى انفجار عبوة ناسفة وتصفية داعشيين بديالى بالعراق

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:00 ص
مقتل ضابط فى انفجار عبوة ناسفة وتصفية داعشيين بديالى بالعراق تفجير - أرشيفية
بعقوبة (أ ش أ)
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قتل ضابط فى الشرطة الاتحادية العراقية وجرح 4 منتسبين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقى بعقوبة بمحافظة ديالى أمس الاثنين.

وقال مصدر محلى - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إن مجموعة مسلحة من تنظيم "داعش" هاجمت نقطة أمنية للشرطة الاتحادية فى منطقة الأخوة ضمن قاطع علياوة أطراف خانقين شمال شرقى بعقوبة.

وأضاف أن قوة أمنية تعزيزية وأثناء توجهها إلى المنطقة تعرضت إلى انفجار عبوة ناسفة ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة مقدم وجرح أربعة عناصر أمنية.

وقتل عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابى فى كمين أمنى على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

وقال مصدر عسكرى فى ديالى إن قوة أمنية تمكنت من قتل عنصرين فى تنظيم "داعش" بكمين نصب فى محيط قرية سبيعات على الحدود بين محافظتى ديالى وصلاح الدين.

 

 


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