video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع 4 أشخاص فى هجوم مسلح على مركز للصليب الأحمر جنوب المكسيك

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:00 ص
مصرع 4 أشخاص فى هجوم مسلح على مركز للصليب الأحمر جنوب المكسيك الصليب الأحمر
مكسيكو سيتى (أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل مسلحون مجهولون 4 أشخاص فى هجوم على مركز لتوزيع المساعدات تابع للصليب الأحمر جنوب المكسيك.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائى على مركز توزيع المساعدات، فقتلوا أحد العاملين بالصليب الأحمر علاوة على 3 آخرين من أفراد الشرطة الذين يتولون حراسته.

ووصفت الشبكة الأمريكية، الهجوم الذى وقع فى بلدة " تاكسكو" بولاية "جويرو" الجنوبية والتى تتفشى فيها زراعة النباتات المخدرة بأنه "أمر نادر الحدوث".

على صعيد متصل، أدان الصليب الأحمر المكسيكى الهجوم، مؤكدا أن الأضرار الناتجة عنه ستلحق بالمستفيدين من المساعدات والذين هم فى أشد الحاجة إليها لتخفيف معاناتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصليب الأحمر": الحل السياسى ضرورى لإنهاء الحرب ومعاناة اليمنيين

الكويت تناشد الصليب الأحمر الدولى إنهاء قضية "مفقوديها " فى العراق

الصليب الأحمر يعلن تسهيل الإفراج عن 24 معتقلا بسبب النزاع فى جنوب السودان

الصليب الاحمر

المكسيك

اخبار المكسيك

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة