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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:37 م
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مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالشرقية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:06 م
مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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لقيت طفلة عمرها 8 سنوات تلميذة بالصف الثانى الابتدائى، مصرعها أثناء عبورها الطريق بمدخل مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة أولاد صقر برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التى صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث أولاد صقر، من "محمد م ال" 35 سنة عامل، مقيم منشأة عبد اللطيف أولاد صقر، باصطدام السيارة رقم 210806 نقل شرقية، بابنته "توحيدة" 8 سنوات، أثناء عبورها الطريق بمدخل مدينة أولاد صقر، وتم التحفظ على قائد السيارة.


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