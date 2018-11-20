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مصرع شخصين وفقدان 4 آخرين فى انهيار أرضى بالبرتغال

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:14 ص
مصرع شخصين وفقدان 4 آخرين فى انهيار أرضى بالبرتغال انهيار أرضى - أرشيفية
وكالات الأنباء
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لقى شخصان على الأقل مصرعهما واعتبر أربعة آخرون فى عداد المفقودين إثر انهيار أرضى وقع أمس الإثنين، فى جنوب شرق البرتغال ودمر جزئيا طريقا تؤدى إلى محجر رخام، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ.

 

وقال جوزيه ريبيرو، قائد جهاز الحماية المدنية فى منطقة إيفورا، للصحفيين إن "الضحيتين هما موظفان فى المحجر كانا فى هذه المنطقة أثناء حدوث الانهيار الأرضى".

 

وبحسب جهاز الطوارئ الطبية (إينيم) فإن الأشخاص الأربعة المفقودين كانوا على متن "مركبتين مدنيّتين" تسيران على الطريق حين انهارت فى صدع يبلغ عمقه 50 مترا.

 

وسقطت المركبتان فى حوض فى أسفل المحجر، مما زاد من صعوبة عمليات البحث عن المفقودين الأربعة.

 

ومنذ العصور القديمة تشتهر منطقة بوربا الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شرق العاصمة لشبونة بمحاجر الرخام الكثيرة فيها.

 


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