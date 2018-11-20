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مسئول بجامعة الدول العربية: مصر تتبنى نهضة تعليمية حقيقة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:24 ص
مسئول بجامعة الدول العربية: مصر تتبنى نهضة تعليمية حقيقة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية
كتب محمود طه حسين
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قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الإعلام والتعليم هما أهم عوامل السيطرة على عقول الأجيال، موضحة أن مصر والعديد من الدول العربية تعمل على أحداث نهضة تعليمية حقيقة.

وأضافت أبو غزالة، خلال الحلقة النقاشية بعنوان التعليم محور أساسى لتنمية رأس المالى فى الأسبوع الأول للتنمية المستدامة والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أنه لا بد من تصنيف مراحل التعليم لمعرفة مخرجات التعليم، مؤكدة أكثر الدول العربية استثمرت فى البناء وليس الإنسان ولكن بناء الإنسان هو الأهم.

وأكدت هيفاء أبو غزالة أنه لا بد من بناء جيل عربى يجيد اللغة العربية، دون أن تكون اللغة لديه مشطورة وخارج هوية هذا الجيل، مشيرة إلى أنه لا بد من إلغاء سياسة التلقين فى التعلم وتدريب المعلمين ورفع قيمة المدرس وتغيير المناهج، لافتة إلى أنه يجب إعادة خريطة المعلم حتى يكون لنا مخرجات تعلم متميزة.

 

 


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