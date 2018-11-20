محافظ القاهرة يشارك فى اجتماع المجلس الإفريقى لمنظمة المدن والحكومات بمراكش

كتب سيد الخلفاوى

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم فى اجتماع المجلس الإفريقى التابع للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الإفريقية، الذى يعقد فى مدينة مراكش المغربية قبل انعقاد القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية تحت عنوان " الإنتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الإفريقية ".

وضم الوفد المصرى فى الجلسة اليوم كل من الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط ، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة، والسفير الدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى .

وقال محافظ القاهرة خلال كلمته في الجلسة أن المدن الأفريقية تواجه تحديات جسام تستلزم منا التنسيق والعمل بايجابية في إطار المنظمة والتي تأسست علي اعلاء شأن العمل الافريقي المشترك .

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلي أنه يتم الآن إقامة مدن جديدة بالقاهرة منها العاصمة الادارية الجديدة والتي تعد إحدي نماذج المدن المستدامة والذكية وتساهم في الحد من الكثافة السكانية ، كما يتم تطوير البنية الأساسية في كافة المجالات وإقامة مشروعات تنموية كبري في قطاعات الطرق والكباري ومترو الإنفاق وشبكات الكهرباء ، مشيراً الي ان كل تلك المشروعات تساهم بشكل كبير في دفع التنمية المستدامة لمدننا والارتقاء بالنمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للمواطن.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال انه يضع أمام المنظمة كل إمكانيات وخبرات محافظة القاهرة للاستفادة منها ومن تجاربها الناجحة في مجالات عدة.

وأكد المحافظ علي استعداد مصر الرسمي لاستضافة مكتب إقليم شمال أفريقيا بمدينة القاهرة ليكون جاهزاً للاستضافة مع مطلع عام 2019 لتحقيق آمال وطموحات المنظمة في فتح مجالات عدة للتعاون بين كافة المدن المصرية والمنظمة ، واقترح اللواء خالد عبدالعال أن يكون أول اجتماع للمجلس التنفيذي الجديد فى القاهرة ، وأعرب اللواء خالد عبدالعال عن سعادته بمشاركة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية معه فى عضوية مجلس ( بأن أفريقيا ) لتقديم كافة الخبرات وتبادل التجارب المشتركة لمواجهة تحديات التنمية في مدننا الإفريقية.

وشدد المحافظ علي ان مصر ستبذل كل جهد وعمل لتحقيق أهداف المنظمة النبيلة بما يخدم مدننا وقارتنا وشعوبنا.

وخلال الجلسة رحب فؤاد العمارى سكرتير عام المنظمة بالوفد المصري رفيع المستوي والذي يترأسه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ويضم محافظو القاهرة والقليوبية ودمياط وكافة أعضاء الوفد .

وتعليقاً علي كلمة محافظ القاهرة خلال الجلسة أعرب جان بيير أيلونج أمباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، بترحيبه الكبير باستضافة القاهرة مكتب اقليم شمال افريقيا ،وأضاف ان المنظمة سوف تتواصل مع المسئولين لبلورة كافة التفاصيل الخاصة بهذا العرض المهم وكذلك ترحيبه بتنظيم وعقد اللقاء الاول للجنة التنفيدية في القاهرة.

وأكد جان بيير أن تلك الخطوة كنّا ننتظرها منذ وقت أول اجتماع للمنظمة والذي عقد في القاهرة منذ سنوات قبل انتخاب رئيس المنظمة ، مضيفاً " مصر والقاهرة عزيزة علي قلب منظمتنا وعلي قلوبنا جميعاً كأفارقة ونرحب بعودتكم بكل حرارة .. وأتمني أن تكون عودة مصر والقاهرة للمنظمة للأبد "، واستقبل الحضور هذا الإعلان بترحيب واسع وضجت القاعة بالتصفيق.