video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يصدر قرارا بإيقاف تراخيص الأكشاك

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:54 م
محافظ الشرقية يصدر قرارا بإيقاف تراخيص الأكشاك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 14382 لسنة 2018 بإلزام رؤساء الوحدات المحلية " مركز – مدينة - حى " كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار تراخيص إشغال الأكشاك والفترينات بمدينة الزقازيق وعواصم المراكز والمدن والأحياء مع مراجعة التراخيص وعدم تجديدها فى حالة عدم أحقية المرخص وإذا كانت تتعارض مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.

 

وأكد بيان، على إلغاء تراخيص الإشغال التى تتعارض مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، وإزالة كافة الإشغالات والفترينات غير المرخصة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرامة مالية تصل لـ5 آلاف جنيه لرش المياه فى شوارع الشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

تراخيص




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة