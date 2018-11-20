محافظ الشرقية يصدر قرارا بإيقاف تراخيص الأكشاك

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 14382 لسنة 2018 بإلزام رؤساء الوحدات المحلية " مركز – مدينة - حى " كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار تراخيص إشغال الأكشاك والفترينات بمدينة الزقازيق وعواصم المراكز والمدن والأحياء مع مراجعة التراخيص وعدم تجديدها فى حالة عدم أحقية المرخص وإذا كانت تتعارض مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.

وأكد بيان، على إلغاء تراخيص الإشغال التى تتعارض مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، وإزالة كافة الإشغالات والفترينات غير المرخصة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.