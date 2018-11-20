محافظ أسيوط يجرى جولة مفاجئة لمتابعة الخدمات ورفع الإشغالات بشارع بورسعيد

أسيوط - ضحا صالح

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فى جولة مفاجئة عددًا من الشوارع بمناطق متفرقة داخل مدينة أسيوط فى إطار متابعته الدائمة والمستمرة لسير العمل وخدمات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ نور الدين، جولته بتفقد شارع بورسعيد بحى غرب مدينة أسيوط يرافقه عبد الروؤف النمر القائم بأعمال رئيس حى غرب ونواب ومساعدى الحى ووجه باستمرار خطة رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشارع وحتى ميدان المجاهدين وتكثيف الحملات على مدار اليوم وإزالة جميع اللافتات أعلى أعمدة الكهرباء والقضاء على أية تجمعات للقمامة مشددًا على التنسيق بين الحى وشرطة المرافق فى استمرار شن الحملات الدورية لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها تسهيلا لحركة المرور مع تحرير محاضر للمخالفين.

وتابع محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال الرصف التى بدأت بشارع رياض بحى شرق مدينة أسيوط يرافقه محمد حلمى رئيس الحى ونواب ومساعدى الحى لافتا أن أعمال الرصف بدأت بعد رفع جميع الإشغالات والحواجز والباعة الجائلين من الشارع وذلك فى إطار تنفيذ خطة الرصف الموضوعة مسبقًا لاستكمال أعمال رد الشيء لأصله موجها بضرورة التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدى على حرم الطريق وتحرير محاضر للمخالفين فضلا عن تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لعدم عودة الإشغالات الشارع واستكمال باقى الخدمات به.

وأكد اللواء جمال نور الدين، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات التى يحتاج إليها المواطن.

ومن جانب آخر، قال محافظ أسيوط، أنه بدأت اليوم أعمال سقف المنازل المتضررة من الأمطار بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب بمعرفة لجان هندسية متخصصة من نقابة المهندسين بأسيوط وكلية الهندسة بجامعة أسيوط وبالتنسيق مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى ومؤسسة مصر الخير.

وأوضح نور الدين، أنه وجه بسقف المنازل المتضررة من الأمطار وأية منازل أخرى للأسر المحتاجة بالعزبة مؤكدا على مواصلة الجهود لكافة الجهات المعنية وبمشاركة مجتمعية لتنفيذ الإجراءات والقرارات العاجلة التى تم اتخاذها حيال المنازل المتضررة من الأمطار.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم تنظيم 6 قوافل طبية فى التخصصات المختلفة للكشف على أهالى العزبة بالمجان وتنظيم 15 ندوة تثقيفية للأهالى لتوعيتهم من خطورة الامراض المختلفة والوقاية منها.

من جانبه أوضح المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة، أنه تابع أعمال سقف المنازل بعزبة سعيد بناءا على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بالتنسيق بين اللجان الهندسية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضح الطيبى، أنه تم دعم المدرسة الابتدائية بالعزبة بأثاث لعدد 200 تلميذ كما قدمت هيئة انقاذ الطفولة مستلزمات مدرسية واحتياجات أساسية لعدد 500 تلميذ كما قدمت الدعم النفسى والمعنوى للأطفال وذويهم.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أمر بتشكيل لجنة برئاسة المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة وعضوية مهندسين متخصصين من نقابة المهندسين بأسيوط وأساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط للإشراف على أعمال سقف وترميم المنازل المضارة من الأمطار بعزبة سعيد كما قام بعدة زيارات متتالية للعزبة لمتابعة الموقف من أرض الواقع متخذًا عدة إجراءات للتعامل الفورى مع الأزمة وتشكيل اللجان المتخصصة لتنفيذ ذلك.

كما أعلن محافظ أسيوط عن مساندته ودعمه لحقوق الطفل التى اقرها الدستور والقانون وتبنيه لقضايا الطفل لمختلفة معبرا عن سعادته البالغة لإدخال البهجة على وجوه الأطفال وتلبية احتياجات المواطنين فى أى مكان وزمان داخل قرى ومراكز المحافظة..جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية للوزير المحافظ مع والد الطفل " معاذ محمد حسين " من مركز ساحل سليم وذلك بعد الاستجابة السريعة لطلب والدة الطفل " معاذ " بمرحلة رياض الأطفال فى دمج ابنها الذى يعانى من فرط حركة فى أنشطة مركز شباب ساحل سليم بعد أن استوقفته خلال جولته التفقدية بمركز ساحل سليم منذ يومين حيث تم قبول الطفل بمركز الشباب وتحرير عضوية له وتخصيص مشرفين ومدربين له لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التى تتناسب مع مرحلته العمرية.

كما وجه والد الطفل " معاذ " الشكر لمحافظ أسيوط ولقيادات مديرية الشباب والرياضة على استجابتهم السريعة داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم فى أداء عملهم مشيرا إلى الفرحة والسعادة الغارمة التى عمت الأسرة بعد استجابة المحافظ لطلبهم ومنح الفرصة لابنه لممارسة الأنشطة الرياضية ودمجه مع الأطفال بمركز الشباب.

كان محافظ أسيوط قد اصدر توجيهاته المباشرة للمهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضية للاستجابة الفورية لطلب أسرة الطفل " معاذ " وتم على الفور توجيه عاطف محمد على معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير النادى لاستقبال الطفل وأسرته بمركز الشباب وتحرير عضوية له وعمل اختبارات ومقاييس ذكاء له ودمجه بأنشطة مركز شباب ساحل سليم بالساحة الشعبية.

كما أعلن المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – عن قبول الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة وقياس معدل ذكائهم وتحديد الرياضات التى تتناسب معهم من خلال المدربين والأخصائيين بكل لعبة وإتاحة الفرصة لدمجهم للمشاركة فى المسابقات والبطولات المختلفة وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية والثقافية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى مختلف القطاعات.