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مبادرة سعودية إماراتية بـ500 مليون دولار لسد الفجوة الغذائية فى اليمن

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:04 م
مبادرة سعودية إماراتية بـ500 مليون دولار لسد الفجوة الغذائية فى اليمن اليمن
كتبت إيمان حنا
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استمرارا للدور الإنسانى للتحالف العربى بالتزامن مع العمليات العسكرية لمساندة الشرعية اليمنية فى مواجهة الانقلاب الحوثى، أطلقت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية مبادرة "إمداد" لسد العجز الغذائى باليمن، حسبما أورد الحساب الرسمى على "تويتر" لمركز الملك سلمان للإغاثة.

تبلغ قيمة الدعم المقدم من كلتا الدولتين 500 مليون دولار مناصفة بين الإمارات والسعودية قدمت إلى المنظمات الدولية والاممية والمحلية العاملة فى المجال الإنسانى حيث تتولى بدورها توزيع السلال الغذائية والإغاثات .

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، إن هذه المبادرة تأتى استجابة من دول التحالف للوضع الإنسانى فى اليمن سعيا لضمان وصول المواد الغذائية إلى جميع المحافظات باليمن سواء المحررة أو غير المحررة.

وأضاف ان هذه المبادرة تعد امتدادا لما سبق أن قدمته المملكة والإمارات والكويت من دعم لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2018، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خلال العمل الإنسانى المباشر، حيث إن هناك 12 مليون يمنى من الفئات الأشد احتياجا.

 

 

 


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