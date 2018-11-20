مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى التضامن تحتفل بالمولد النبوى الشريف

كتب مدحت وهبة

احتفلت مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى، الذى ينفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وكذلك مجمع الدفاع الاجتماعى بالإسكندرية بالمولد النبوى الشريف وتم عقد احتفالية بالتعاون مع أندية الليونز وتوزيع حلوى على الأبناء وقيام فرقة الإنشاد الدينى بتقديمفقرات للأبناء ولقاء مفتوح مع الأبناء.



واحتفلت دار التربية للبنين بالمنيا بالمولد النبوي حيث استضافت الشيخ حسانين عبد الحكم مدير عام الدعوة بالأوقاف وأيمن التلاوى، من شيوخ الأزهر، كما احتفلت دار فتيات الملاحظة والضيافة بالسويس بالمولد النبوى حيث تم تنظيم ندوة دينية وفقرة للأنشاد الدينى.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج حماية "الأطفال بلا مأوى"، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في 10 محافظات مستهدفة، وهى "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا"، ومن خلال 21 مؤسسة رعاية اجتماعية تقدم الرعاية للأطفال، و17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الرعاية للأطفال.

