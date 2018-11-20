فرنسا تسعى لرفع رسوم الدراسة فى جامعاتها لغير الأوروبيين

كتب أحمد علوى

تعتزم الحكومة الفرنسية رفع رسوم الدراسة فى الجامعات الفرنسية لغير الأوروبيين مع تأكيد أنها ترغب فى جذب المزيد من الطلاب من العالم من خلال "تحسين" سياسة التأشيرات وتقديم المزيد من المنح الجامعية.

ويدفع الطلاب غير الأوروبيين وعددهم مئة ألف، حاليا الرسوم ذاتها التى يدفعها الطلاب الفرنسيون أى 170 يورو سنويا لدراسة الإجازة و243 يورو للأستاذية (ماستر) و380 يورو للدكتوراه.

وبداية من السنة الجامعية 2019-2020 سيكون عليهم دفع 2770 يورو للإجازة و3770 يورو للماجستير والدكتوراه، بحسب الحكومة ما يمثل "ثلث الكلفة الحقيقية" للطالب الأجنبى بالنسبة للمالية العامة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، الإثنين "لازلنا بعيدين عن 8 آلاف إلى 13 ألف يورو التى يعتمدها جيراننا الهولنديون وعشرات آلاف الجنيهات فى بريطانيا ومعظم الدول الأوروبية دون الحديث عن الوضع فى أمريكا الشمالية"

وستمكن هذه الزيادة خصوصا من زيادة عدد المنح أو الاعفاءات من رسوم التسجيل التى سيستفيد منها "15 ألف طالب فى الأشهر المقبلة" ويأتى هؤلاء أساسا من دول نامية مقابل سبعة آلاف حاليا.

وبحسب الحكومة فإنه فى نهاية المطاف وباعتبار اتفاقات إعفاء أخرى "سيتمتع طالب أجنبى من كل أربعة بإعفاء أو منحة".