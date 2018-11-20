video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تسعى لرفع رسوم الدراسة فى جامعاتها لغير الأوروبيين

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:53 م
فرنسا تسعى لرفع رسوم الدراسة فى جامعاتها لغير الأوروبيين رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

تعتزم الحكومة الفرنسية رفع رسوم الدراسة فى الجامعات الفرنسية لغير الأوروبيين مع تأكيد أنها ترغب فى جذب المزيد من الطلاب من العالم من خلال "تحسين" سياسة التأشيرات وتقديم المزيد من المنح الجامعية.

 

ويدفع الطلاب غير الأوروبيين وعددهم مئة ألف، حاليا الرسوم ذاتها التى يدفعها الطلاب الفرنسيون أى 170 يورو سنويا لدراسة الإجازة و243 يورو للأستاذية (ماستر) و380 يورو للدكتوراه.

 

وبداية من السنة الجامعية 2019-2020 سيكون عليهم دفع 2770 يورو للإجازة و3770 يورو للماجستير والدكتوراه، بحسب الحكومة ما يمثل "ثلث الكلفة الحقيقية" للطالب الأجنبى بالنسبة للمالية العامة.

 

وقال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، الإثنين "لازلنا بعيدين عن 8 آلاف إلى 13 ألف يورو التى يعتمدها جيراننا الهولنديون وعشرات آلاف الجنيهات فى بريطانيا ومعظم الدول الأوروبية دون الحديث عن الوضع فى أمريكا الشمالية"

 

وستمكن هذه الزيادة خصوصا من زيادة عدد المنح أو الاعفاءات من رسوم التسجيل التى سيستفيد منها "15 ألف طالب فى الأشهر المقبلة" ويأتى هؤلاء أساسا من دول نامية مقابل سبعة آلاف حاليا.

 

وبحسب الحكومة فإنه فى نهاية المطاف وباعتبار اتفاقات إعفاء أخرى "سيتمتع طالب أجنبى من كل أربعة بإعفاء أو منحة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيسبوك يتعاون مع الحكومة الفرنسية للتحقيق فى كيفية التعامل مع خطاب الكراهية

الحكومة الفرنسية تعتزم نشر مجموعات شرطية داخل المدارس لمكافحة العنف

الحكومة الفرنسية تمنح المعاقين حق الزواج والتصويت

فرنسا

الحكومة الفرنسية

الدراسة فى فرنسا

اخبار العالم




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة