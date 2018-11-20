غرامة مالية تصل لـ5 آلاف جنيه لرش المياه فى شوارع الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 14378 لسنة 2018 بإلزام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والإدارات المركزية بنطاق المحافظة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد استخدام المياه وعدم الاستخدام المفرط للمياه وحظر إهدار المياه بكافة صوره وتحصيل مبلغ 1000 جنيه من المخالف فى المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه فى المرة الثانية ومبلغ 5000 جنيه فى المرة الثالثة تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المياه.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة توعية المواطنين بالحفاظ على نقطة المياه باعتبارها قضية أمن قومى وأحد القضايا الهامة فى الوقت الراهن وعدم السماح بإهدارها فى رش الشوارع أو غسيل السيارات وإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات والإدارات المركزية اتخاذ اللازم للإعلان والنشر، مشدداً على الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار .