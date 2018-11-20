video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غرامة مالية تصل لـ5 آلاف جنيه لرش المياه فى شوارع الشرقية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:18 م
غرامة مالية تصل لـ5 آلاف جنيه لرش المياه فى شوارع الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 14378 لسنة 2018 بإلزام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والإدارات المركزية بنطاق المحافظة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد استخدام المياه وعدم الاستخدام المفرط للمياه وحظر إهدار المياه بكافة صوره وتحصيل مبلغ 1000 جنيه من المخالف فى المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه فى المرة الثانية ومبلغ 5000 جنيه فى المرة الثالثة تعويضاً عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المياه.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة توعية المواطنين بالحفاظ على نقطة المياه باعتبارها قضية أمن قومى وأحد القضايا الهامة فى الوقت الراهن وعدم السماح بإهدارها فى رش الشوارع أو غسيل السيارات وإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات والإدارات المركزية اتخاذ اللازم للإعلان والنشر، مشدداً على الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس مدينة الزينية يحذر المواطنين من رش المياه بالشوارع وإهدارها فى الأقصر

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اهدار المياه




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د.حازم عبد الفتاح

إهدار المياه

يا ريت يتم تطبيق الغرامة في حي المقطم بالهضبة العليا ..حيث يتم غسيل السيارات صباحا ومساءا بالخراطيم دون أي ضابط او رادع وخاصة شارع الياسمين المتفرع من ش 9 ...يا ريت صوتي يوصل المسؤولين..حرام استنذاف ماء الشرب مع كل جهود الرئاسة للحفاظ على نقطة المياه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة