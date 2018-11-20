غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 26 والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 26 والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 والصغرى 13 درجة.