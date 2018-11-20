عطل فنى يتسبب فى تأخر القطار القادم من القاهرة للسويس داخل محطة أبوحماد

الشرقية- فتحية الديب

تسبب عطل فنى بجرار القطار رقم 593 القادم من القاهرة إلى السويس، داخل محطة أبو حماد، فى تأخر القطار لمدة 30 دقيقة، وتم إصلاح العطل واستكمل القطار رحلته، وتم إخطار نيابة أبوحماد برئاسة جمال اللبان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تعطل القطار رقم 593 القادم من القاهرة إلى السويس،بمحطة أبوحماد بالشرقية، نتيجة عطل فنى بالجرار.

وتم إصلاح العطل وأسفر ذلك عن تأخر القطار لمدة 30 دقيقة وإستأنف رحلته،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5972 إدارى مركز شرطة أبوحماد.