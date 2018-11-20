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عضو مجلس النواب:الدولة قامت بجهود كبيرة لإصلاح منظومة التعليم

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:21 ص
عضو مجلس النواب:الدولة قامت بجهود كبيرة لإصلاح منظومة التعليم الدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو مجلس النواب
كتب محمود طه حسين
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قالت الدكتورة جهاد عامر، رئيس لجنة الشباب فى المجلس الأعلى للثقافة، وعضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية قامت بتنفيذ جهود كبيرة لإصلاح منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى منها مدارس تكنولوجيا التطبيقية وأيضا مشروع التعليم الفنى بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وعدة إجراءات أخرى.

وأضافت الدكتورة جهاد عامر، خلال الحلقة النقاشية التى عقدت بعنوان التعليم محور أساسى لتنمية رأس المالى فى الأسبوع الأول للتنمية المستدامة والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بحضور رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يجب أن تكون هناك معايير لاختيار طلاب التعليم الفنى وإجراءات للقبول بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولى.

وأوضحت وعضو مجلس النواب أنه تم تحديث معايير ركيزة التعليم الابتدائى والصحة والتعليم العالى والتدريب فى الإصدار الجديد لتقرير التنافسية لتكون مواكبا للمهارات الثورة الصناعية الرابعة ومهارات القرن الـ21.

 


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