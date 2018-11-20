ضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1059 حكما متنوعا فى حملة بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1059 حكمًا متنوعًا منها 777حكمًا جزئيا و32 حكم مستأنف و216 حكم غرامات، 31 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10700 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه. تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.