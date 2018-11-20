ضبط 750 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى قها

كتب - نيفين طه

نجحت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى فى ضبط 750 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة بدائرة قسم شرطة قها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط المدعو "ع.ص.م" 64 سنه، صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة، كائنة بدائرة قسم شرطة قها، وذلك لحيازته كميات من اللحوم والأسماك المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وزنت نحو (500 كيلو جرام) بقصد طرحها للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدعو"ف.ع.م" صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة ك قسم شرطة قهـا، وذلك لحيازته كميات من اللحوم والأسماك المجمدة مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت 250 كيلو، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.