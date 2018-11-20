ضبط عاطل متلبسا بمحاولة سرقة سيارة بالأزبكية

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية،بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، أثناء محاولته سرقة سيارة ملاكى، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، باستخدام مفتاح مصطنع.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية، بشارع الجلاء ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط "إ.م" 31 سنة عاطل ومقيم الهرم / جيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس جزئي "سرقة " بإجمالي حبس 5 سنوات أثناء محاولته تشغيل السيارة رقم ن هـ ل 581 ماركة سوزوكي فان سماوي اللون.

بمناقشته اعترف بالشروع فى سرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وأمكن التوصل لمالك السيارة وتبين أنه يدعى محمد معوض عبد الحكيم الدسوقي 49 سنة مندوب مبيعات ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه واقعة سرقة السيارة رقم ى ص ع 824 ماركة ميتسوبيشي كولت فضي اللون موديل 1998م ملك محمود عبد السلام عبد العزيز فرج الله 29 سنة مهندس بترول ومقيم الهرم / جيزة والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 68987 لسنة 2018م جنح الهرم بتاريخ 14/11/2018م.

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة الهرم/ جيزة، وأضاف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالاشتراك مع كلا من:"خ.س" 47 سنة عاطل ومقيم محافظة سوهاج، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم 57 لسنة 2008 أول سوهاج "سرقة وسائل نقل"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 9456/6856 لسنة 2014م الخصوص / قليوبية " سرقة " والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 11/8/2015م، و"ع.ع" سنة 41 بقال ومقيم محافظة سوهاج، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2130 لسنة 2010م أسوان، "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى " تبديد ، ضرب " بإجمالي حبس سنتين وشهر.

وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على السيارتين، واتهماه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.