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ضبط تشكيل عصابى لسرق كابلات كهربائية ونحاس من شركة أسمنت حلوان

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:47 م
ضبط تشكيل عصابى لسرق كابلات كهربائية ونحاس من شركة أسمنت حلوان المتهمون والمضبوطات
كتب على عبد الرحمن
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى، سرق كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس من داخل شركة أسمنت حلوان، بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهم أسلحة نارية وصوت.

 

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حلوان من "رائد.ا" 44 سنة مدير الشئون القانونية بشركة أسمنت حلوان بمنطقة كفر العلو، ومقيم إمبابة / جيزة، باكتشافه سرقة كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس من داخل الشركة محل عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها كل من:"ب.م"، 28 سنة عاطل، و"ع.م" 51 سنة عاطل، و"ع.س" 31 سنة عاطل، و"م.م" 21 سنة عاطل".

 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطهم حال تواجدهم بمسكن الأول وبحوزتهم المضبوطات:"سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت وعدد 3 طلقات صوت، و30 متر من الكابلات النحاس وزنت 200 كيلو جرام، وعدد 2 مقص حديدي كبير الحجم.

 

وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب التسلق وحيازتهم للسلاح النارى والصوت بقصد الدفاع.

 

وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.


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