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ضبط أسلحة ومواد مخدرة وإزالة تعديات في حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:41 ص
ضبط أسلحة ومواد مخدرة وإزالة تعديات في حملة أمنية بالجيزة اسلحة نارية - ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية بمنطقة العجوزة، أسفرت عن ضبط 4 أسلحة نارية، وتنفيذ 292 حكم قضائي، بالإضافة إلى ضبط 80 جرام من مخدر الهيروين، و220 جرام هيروين. 

كما أسفرت الحملة عن ضبط شخصين صادر بحقهما قرارات ضبط وإحضار، وضبط شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء. 

وواصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها على المنطقة الأثرية بالهرم وشارع الملك فيصل وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، حيث تم إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، وضبط عدد من الخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تنفيذ 47 حكم قضائي بشارع مستشفى الصدر. 

كما حرر ضباط مباحث التموين 70 قضية تموينية متنوعة بين إدارة منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية وغش تجاري. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 

 
 
 

 


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