ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و62 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 2، قطع سلاح نارى "طبنجة" وضبط 350 جرام حشيش 73 جرام هيروين وضبط 14 قطعة سلاح أبيض، وضبط 18 عنصر إجرامى.

كما تمكنت من ضبط 62 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 121 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 90 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 35 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 14 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 50 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وتحرير 45 مخالفة فورية وتنفيذ 13 قرار إداري وهندسي وضبط 2 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 7 بلاغات حريق متنوع و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 4 مخالفة تنفيذ اشتراطات امن الحريق.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.