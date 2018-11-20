video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و62 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:24 ص
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و62 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 2، قطع سلاح نارى "طبنجة" وضبط 350 جرام حشيش 73 جرام هيروين وضبط  14 قطعة سلاح أبيض، وضبط 18 عنصر إجرامى.

كما تمكنت من ضبط 62  قضية تموينية متنوعة، وتحرير 121 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 90 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 35 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 14 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 50 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وتحرير 45 مخالفة فورية وتنفيذ 13 قرار إداري وهندسي وضبط 2 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 7 بلاغات حريق متنوع و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 4 مخالفة تنفيذ اشتراطات امن الحريق.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 8,5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بالغربية

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالحوادث

مديرية امن الغربية

مدير امن الغربية

مدير مباحث المديرية




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة