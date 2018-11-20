ضبط أجزاء دواجن مجهولة المصدر فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط م ح ع 24 سنة المدير المسئول عن محل دواجن بدائرة قسم شرطة الجمرك لقيامة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بأجزاء الدواجن مجهولة المصدر ومن ذبيح خارج المجازر العمومية وضبط كمية قدرها " 112 " كجم من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر ومن ذبيح خارج المجازر العمومية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر تم ضبط 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر " وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم ضبط 4 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص.

وفى مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب 8 عينات "دقيق بلدى – قمح – رده ناعمة" لتحليلها بمعامل وزارة التموين وفى مجال عدم حمل شهادة صحية وتم ضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.