صور.. وزير التربية والتعليم: "إحنا بنشحت لبناء مقاعد"

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن البنك الدولى مهتم بمؤشر رأس المال البشرى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية عقدت عدة مؤتمرات دون تغيير حقيقى فى منظومة التعليم والتغيير فى التعليم هو تغيير فى ثقافة الأشخاص وليس المناهج والكتب، مؤكدا أنه حان الوقت لكى "نشمر ونغير بجدية".

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الحلقة النقاشية فى مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدام، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أنه لا بد من إحياء قيمة العلم والمعرفة، لافتا إلى أنه يجب البحث عن دور الإعلام فى هذا الأمر ويجب أن نسأل أنفسنا هل المجتمع يحتاج تغيير أم أنه يسعى لأن يحصل ابنه على شهادة وخلاص.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القيادة السياسية مهتمة ببناء الإنسان بشكل حقيقى، وكل يوم بيعدى دون تغيير بنخسر كتير، موضحا أنه يجب أن يكون هناك اقتناع جماعى للتغيير وبالفعل هناك قرارات صعبة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه يجب أن تسأل أى أم عايزه ابنها إيه.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تفاخر بأن البعض يقول ابنه فى مدرسة لغات، قائلا الجزء الفنى فى التغيير من مناهج وخلافه الوزارة تقوم به ولكن الأهم الجميع يشمر ويكون مستعد للتغيير، قائلا : "إحنا بنشحت لبناء مقاعد وخلافه" والناس بتصرف فى أماكن أخرى ومش عايزين الحكومة تكون هى اللاعب الأوحد لازم الجميع يساهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لم تحصل على أى مبالغ فى تطوير التعليم ولكن تم ضم جهات التدريب فى الوزارة وخلافه وتم تجميع المبلغ، مؤكدا الدولة تصرف 90 مليار ولكن هناك 200 مليار جنيه والنتائج غير مرضية وغير متناسبة مع ما يتم صرفة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عجز المعلمين والكثافات من الكلمات المحببة إلى الإعلام المصرة، ولكن محدش بيسال الكثافات دى جات منين، متابعا: "هناك مدارس فاضية ومعلمين يرغبون فى العمل بجوار المنزل وهناك أيضا مجاملات ولو خدنا موقف وقلنا بلاش مجاملات هيكون وزير مكروه ويتم مهاجمته".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم المصرى غير مجانى على شكله الخالى وأنا عايزه يكون مجانى مؤكدا أنه لا مساس بالمجانية وأقول هناك 200 مليار تصرف على التعليم، قائلا "أمهات مصر اللى عايشين 24 ساعة على الفيس يعنى أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم، موضحا تطوير التعليم هدف أساسى للدولة".

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن التغيير صعب ولكن سعداء لكونه بدأ، مشيرا إلى أن المهارات التى يتعلمها الطالب 70% منها قائم على بناء الشخصية أكثر منها معرفة، قائلا : "ما يتعلمه الأطفال حاليا جريمة نتفق على شوية أسئلة نحلهم فى الامتحان وخلاص، متابعا : "عايزين الشهادة تكون معبرة عن معرفة حقيقة وليست وهما؛ عايزين شباب قادر على التحول."