صور.. وزير التربية والتعليم: "إحنا بنشحت لبناء مقاعد"

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن البنك الدولى مهتم بمؤشر رأس المال البشرى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية عقدت عدة مؤتمرات دون تغيير حقيقى فى منظومة التعليم والتغيير فى التعليم هو تغيير فى ثقافة الأشخاص وليس المناهج والكتب، مؤكدا أنه حان الوقت لكى "نشمر ونغير بجدية".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الحلقة النقاشية فى مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدام، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أنه لا بد من إحياء قيمة العلم والمعرفة، لافتا إلى أنه يجب البحث عن دور الإعلام فى هذا الأمر ويجب أن نسأل أنفسنا هل المجتمع يحتاج تغيير أم أنه يسعى لأن يحصل ابنه على شهادة وخلاص.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القيادة السياسية مهتمة ببناء الإنسان بشكل حقيقى، وكل يوم بيعدى دون تغيير بنخسر كتير، موضحا أنه يجب أن يكون هناك اقتناع جماعى للتغيير وبالفعل هناك قرارات صعبة.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه يجب أن تسأل أى أم عايزه ابنها إيه.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تفاخر بأن البعض يقول ابنه فى مدرسة لغات، قائلا الجزء الفنى فى التغيير من مناهج وخلافه الوزارة تقوم به ولكن الأهم الجميع يشمر ويكون مستعد للتغيير، قائلا : "إحنا بنشحت لبناء مقاعد وخلافه" والناس بتصرف فى أماكن أخرى ومش عايزين الحكومة تكون هى اللاعب الأوحد لازم الجميع يساهم.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لم تحصل على أى مبالغ فى تطوير التعليم ولكن تم ضم جهات التدريب فى الوزارة وخلافه وتم تجميع المبلغ، مؤكدا الدولة تصرف 90 مليار ولكن هناك 200 مليار جنيه والنتائج غير مرضية وغير متناسبة مع ما يتم صرفة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عجز المعلمين والكثافات من الكلمات المحببة إلى الإعلام المصرة، ولكن محدش بيسال الكثافات دى جات منين، متابعا: "هناك مدارس فاضية ومعلمين يرغبون فى العمل بجوار المنزل وهناك أيضا مجاملات ولو خدنا موقف وقلنا بلاش مجاملات هيكون وزير مكروه ويتم مهاجمته".
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم المصرى غير مجانى على شكله الخالى وأنا عايزه يكون مجانى مؤكدا أنه لا مساس بالمجانية وأقول هناك 200 مليار تصرف على التعليم، قائلا "أمهات مصر اللى عايشين 24 ساعة على الفيس يعنى أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم، موضحا تطوير التعليم هدف أساسى للدولة".
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن التغيير صعب ولكن سعداء لكونه بدأ، مشيرا إلى أن المهارات التى يتعلمها الطالب 70% منها قائم على بناء الشخصية أكثر منها معرفة، قائلا : "ما يتعلمه الأطفال حاليا جريمة نتفق على شوية أسئلة نحلهم فى الامتحان وخلاص، متابعا : "عايزين الشهادة تكون معبرة عن معرفة حقيقة وليست وهما؛ عايزين شباب قادر على التحول."
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بواسطة:
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اييييييييييييييييييييييييييييييين الضمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير ياوزير
طبعا لازم تشحت ولو هناك ضمير منكم لن تشحتوا . يااااااااااااااااااااااااااااااااااا قووووووووووووووووووووووووووم هل هناك مدرسة مكونة من 3 أدوار ينصرف عليها 2.000000 مليون جنية صيانة علشان تغير البلاط والسباكة والبياض والدهانات والكهرباء هل هذا معقول يا وسيادة الوزير ( المدرسة اسمها السادات الاعدادية بنات رقم 1 بالزقازيق راعوا ضمائركم اولا وبعدين اشحتوا وصدقونى المدرسة قبل الصيانة كانت احسن ولن اتحدث اكثر من كدة علشان انا تعبت من السرقة والنهب الذى يحدث فى هذة الوزارة والحمد لله باقى لى سنتان على المعاش
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بواسطة:
بركة
عشرات الأفكار الجيدة .. لكن ( بنشحت ) هو العنوان المفضل!!
فن اجتزاء الكلام .. فن السطحية والهيافة .. فن تسخيف الموضوع الجاد .. المحرر المتميز والناجح والمهني المحترف ، لم يجد إلا ( بنشحت ) عنوان مناسب .. الله .. الله .. على إعلامنا المصري ( الجمييييييل ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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بواسطة:
تاج عامر
الضرب بيد من حديد
الله يوفقكم معالي الوزير وهذه رؤية مستقبلية طموحة لاصلاح حال التعليم بمصر ولو نقلنا تجربة الامارات الشقيقة في انتظام العملية التعليمية من حيث الدوام وسير اليوم الدراسي بانتظام وعدم وجود دروس خصوصية والضرب بيد من حديد على كل الترهلات والممارسات الخاطئة فننا سنصل ان شاء الله لتحقيق الرؤية المنشودة
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بواسطة:
احمد
لو فكرنا فيه حلول كثيرة
طبعا ما تصرف الوزارة خطأ التابلت هيوزع مجانا اربع او خمس تلاف جنيه لكل طالب طيب خذ الف او الفين من كل طالب ياخذ تابلت وحسن دخل المعلم شوف ولى الامر بيدفع كام على الدروس الخصوصية وامنعها وهات مقاعد ولا الدوله تزود ثمن رغيف العيش الى عشره قروش ومن كده نبنى مدارس وبلاش الصيانه فى المدارس تهدر مال كثير احسن ابنى جديد .ده راى بسيط لحل المشاكل
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بواسطة:
Hesham sabra
والله عجب
والله حاجة عجب يعنى وزارة مش عارفة تعمل كراسى للعيال يقعدوا عليها عايزة تتطور التعليم علشان حلم هيتحقق بعد ١٢ سنة المفروض ٢٠٣٠ ما شاء الله
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بواسطة:
محمود
اين الضمير
بدل ما تصرف مليارات على منظومة تعليم جديدة وتابلات الاولى كنت تصرف على البنية الاساسية وتعمل مدارس ومقاعد اصلا ادارة فاسلة
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بواسطة:
مواطن
مقترح عملى سريع وبإختصار بسبب الإنتظار
بالنسبة للمقاعد: بعمل حصر دقيق للمقاعد بكل مدرسة سواء التى تزيد عن الإستخدام الفعلى لكل مدرسة كذلك المقاعد بكل مدرسة والتى تحتاج صيانة وبالنسبة للمقاعد التى تحتاج صيانه تتولى المدارس الفنية التابعة لنفس الإدارة التعليمية صيانتها . بالمناسبة أشار فخيم كريم لأولوية الممارسات عن الخطب وبالنسبة لتعليقى على عدم نشر لأخبار تخص مرافق مثلا إستهدافى قد تكون أخبار حيوية كذلك حتى لاترتقى داخليا طموحات البعض أن العوائد ستغير حياته للأفضل وبالتالى إن لم يعود عليه مردود يتحول الشعور الذاتى الداخلى الإيجابى إلى سلبى إحباطى. وعلى فكرة ياصفوة الإعلام تعليقى على عدم طلباتى لماهو من حقوقى آتى وإنما بماسلف من مستحقاتى وحقوقى المنهوبة منذ عقود حتى عن عشرون سنه منها والتغاضى عمما يزيد له أسباب حقيقية وليس طبعا كل الأسباب يكون مجالها المواقع فالعملية ليست إبتزاز وإنما حقوق كما النظراء أخذوها فى مجالات أخرى ومنذ سنيييبن دونى وأضعاف أضعاف أضعاف مثل حقوقى كالبنوك والبترول ...إلخ و أعلم تماما أن هذا يخالف مارسموه بالنسبة ل....ولااااكن طالما مالك الملك الذى له الكمال وحده والذى ليس كمثله شئ وعالم لكل شىء موجود وإنا جميعا له وإليه راجعون ومحاسبون "وهم لايظلمون" إذا حسبى الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله ولاتنسوا أننى الذى إخترتكم ولستم أنتم الذين إخترتمونى وإنما أنتم "أشرتم لهم نحوى فقط" وهذا إستهدفته من خلال مثلا تكرار بعض التعليقات او...أو...أو....وعلى العموم مزيد شكرى وتقديرى للصفوة والساهرون دوما على أمن وأمان مصر وجميع المصريين. حفظ الله فخامة رئيسنا وجيشنا ومخابراتنا وشرطتنا ورقابتنا ومصر وجميع أفراد شعبها العظيم وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.