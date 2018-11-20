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صور.. وزارة الشباب تنظم رحلال لطلائع الوفود العربية فى المتحف المصرى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:20 م
صور.. وزارة الشباب تنظم رحلال لطلائع الوفود العربية فى المتحف المصرى طلائع الوفود العربية
كتب رامى ناجى
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نظمت اليوم وزارة الشباب والرياضة زيارة للمتحف المصرى لطلائع الوفود العربية ضمن فعاليات اليوم السادس لمهرجان الطفل العربى والذى تنظمه الوزارة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة عاصمة الشباب العربى 2018 بمشاركة 8 دول عربية (فلسطين - الكويت - جزر القمر - البحرين - اليمن - الجزائر - الأردن - مصر ) بالمركز الأولمبى بالمعادى.

وتعرف المشاركون خلال الزيارة على أبرز ما يضمه المتحف المصرى من خلال تفقد قاعاته المختلفة التى تسجل تاريخ الحضارة المصرية، ومن بينها غرفة الذهب، غرفة الموميات الملكية، وتماثيل الدولة القديمة والعصور الوسطى والعصور الحديثة، وعصر الانتقال الأول، بالإضافة إلى التعرف على كما آثار اشهر الملكات بالتاريخ المصرى.

كما قام الطلائع العرب بتفقد قاعة الألوان فى مصر القديمة، وعدد من خرائط مواقع الآثار بمصر، وتماثيل عصر العمارنة وتمثال جماعى للملك حور محب والثالوث الأوزيرى والعصر المتأخر والعصر اليونانى الرومانى، والتقاط مجموعة من الصور التذكارية الجماعية .

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