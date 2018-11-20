صور.. مسجد الروضة بمطروح ينظم ليلة محمدية فى حب النبى

نظم مسجد الروضة فى مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، ليلة محمدية فى حب النبى الكريم، وتم توزيع علب الحلوى على المترددين على المسجد، خلال الاحتفالة، التى حضرها عدد من مشايخ الأزهر والأوقاف بالمحافظة، برعاية اللواء إدريس أبو طرام رئيس جمعية الروضة الخيرية الإسلامية، وبحضور عدد كبير من الأهالى.

ويعد مسجد الروضة هو الوحيد على مستوى المحافظة الذى ينظم احتفالية سنوية فى ذكرى المولد النبوى، بتعليق الانوار على واجهة المسجد ومئذنته، وتقديم خطب من مشايخ المسجد والاوقاف والأزهر، حول السيرة العطرة للنبى الكريم، وانشاد التواشيح والأذكار وقصائد المديح، فى تقليد يحافظ عليه اللواء إدريس أبو طرام والقائمين على المسجد الصوفى الوحيد، منذ أكثر من 30 سنة.