صور ..طلاب جامعة الطفل يبتكرون سيارات بدون وقود وجهاز انذار مزدوج لمرضى القلب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالشرقية مسابقة لطلاب جامعة الطفل بجامعة الزقازيق لتقييم ابتكاراتهم وتصعيد المميز منهم لمرحلة أعلى.

وقال الدكتور عامر منسق جامعة الطفل بجامعة الزقازيق أن المشروع يركز على أعداد الأطفال ليكونوا علماء المستقبل لافتا إلى أن الجامعة شاركت بعدد من المعارض التحكيمية آخرها معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكارات هذا العام الذى تقيمه أكاديمية البحث العلمى وفازت الجامعة بالمركز الأول على الجامعات بمشروع " عمل اكسسوارات بنسيج الخرز على النول اليدوى البسيط والمقدم من الطفلة دنيا محمد ممدوح الشعراوى بالصف الثانى الثانوى تحت إشراف الدكتورة هبة محمد عبد الفتاح مدرس النسيج بكلية التربية النوعية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن عدد المشاركين فى مسابقة الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة 23 طفل تنوعت مشروعاتهم بين الهندسة والبيئة وتوليد الطاقة الكهربية باستخدام أشعة الشمس والضوء لتوفير الطاقة و ابتكارات طبيه.

وأشارت علا بركات المنسق الاعلامى لجامعة الطفل بجامعة الزقازيق إلى أن 18 طفلا فازوا و تأهلوا للمشاركة فى معرض المحافظة والذى يقام فى شهر ديسمبر المقبل و العام الماضى فاز الطفل ابراهيم وهدان بالمركز الأول على الجمهورية وتأهل للمعرض العالمى بابتكار سيارة حربية ممغنطة تبعد أى قنابل أو صواريخ عنها.

وقدم شهاب الدين أحمد فاروق بالصف الأول الثانوى بابتكار طبى عبارة عن جهاز انذار طبى للقلب مكون من ساعة متصلة بالإنترنت ومربوطة مع الطبيب المعالج تظهر وصف دقيق للطبيب علاوة على ابلاغه فورا عند حدوث أزمة للمريض.

وقال عمر حمدى أنه ابتكر سيارة تسير بالطاقة الكهربية دون اى وقود وذلك بتركيب دينامو يقوم بتوليد الطاقة وتخزينها ببطاريات توضع مكان تنك البنزين.

كما قدمت دعاء تامر النبوى 14 سنة بابتكار "تليفريك هوائى" داخل مدينة الزقازيق لتخفيف الضغط المرورى ونقل طلاب الجامعة عبر بحر مويس الذى يتوسط المدينة.

وقالت مريم سامح الصباغ 11 سنة انها قدمت ابتكار لكشف جرائم الخطف عن طريق الانترنت وذلك بربط الكاميرات بالشوارع بعضها البعض لتتبع المخطوفين.

وقالت أشرقت حمدى محمد انها ابتكرت باور بنك يشحن بالطاقة الضوئية، وشارك شقيقها محمد حمدى محمد بابتكار موبايل يشحن بالطاقة الضوئية .

وقال زياد زياد رضا جودة 13 سنة انه ابتكر أكوا بوديك عبارة عن تربية الاسماك و النباتات فوق أسطح المنازل.

أما محمد 14 سنة ونور12 سنة أحمد عسلة، فابتكروا مشروع لتنقية المياه المالحة عن طريق الطاقة الشمسية، وقال كريم مدحت السيد 11سنة وكارلوس ملاك 11 سنة إنهم ابتكروا سيارات يتم التحكم بها عن طريق الموبايل.

وابتكر ماركو البير 12 سنة جهاز لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الناتجة من حركة السيارات وذلك بتركيب تربينات على أعمدة الإنارة تتحرك كن هواء السيارات، أما عمر يحى توفيق 15 سنة ابتكر مشروع توليد الطاقة من أمواج البحر.

من جانبها أكدت عبير السعيد منسق عام مسابقة العلوم والهندسة بالشرقية أن المسابقة عبارة عن معارض تمهيدية بالإدارات التعليمية لتصعيد المتميزين لمعرض على مستوى المحافظة ثم الى الجمهورية وذلك عن طريق محكمين موجهين بالتربية والتعليم واساتذة بالجامعات.



أثناء عرض المشرزعات بالمسابقة



احد اطفال جامعة الطفل



الطلاب المبتكرين



المحكمين مع الاطفال واولياء الامور



المشاركين بالمعرض



تقييم المشروعات بالمسابقة