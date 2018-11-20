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صور..طلاب تربية خاصة بالوادى الجديد يحصدون 9 ميداليات ببطولة سيناء الإقليمية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:45 ص
صور..طلاب تربية خاصة بالوادى الجديد يحصدون 9 ميداليات ببطولة سيناء الإقليمية جانب من الطلاب الفائزين
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن فوز طلاب التربية الخاصة بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة بـ9 ميداليات لمراكز متقدمة على المستوى الإقليمى فى البطولة الإقليمية لمحافظات شمال سيناء وتصعيدهم لنهائى الجمهورية بمحافظة الإسكندرية.

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وأضاف التداوى أن الطلاب الفائزين هم:

 - أحمد يحيى عبده أول ثانوى 100 متر  - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة .

 - إيمان محمد شافعى أول ٢٠٠ متر – مدرسة التربية الفكرية الخارجة .

 - خلود خالد محمد أول ١٠٠ متر  - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة .

حسين أحمد محمد أول إعدادى ١٠٠ متر - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة.

 - إيمان محمد شافعى ثانى وثب طويل - مدرسة التربية الفكرية بالخارجة .

محمد عاطف يوسف ثانى ٢٠٠متر - مدرسة التربية الفكرية بالداخلة .

عبد المنعم محمد عبد المنعم ثالث ٢٠٠متر – التربية الفكرية بالخارجة .

ندى أيمن أحمد سليمان ثانى ١٠٠ متر - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة .

ندى أنور حميد ثالث وثب طويل - مدرسة التربية الفكرية بالخارجة .

- علاء أحمد جندى مركز ثالث وثب طويل - مدرسة الأمل لصم وضعاف السمع بالداخلة .

- محمود عبد الحكيم رجب مركز ثانى دفع جلّه - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة .

- محمد مصطفى صلاح ثالث 200 متر – مدرسة التربية الفكرية بالخارجة .

 

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