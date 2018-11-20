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صور.. دار سوثبى تقيم أول مزاد للساعات الفاخرة فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:47 م
صور.. دار سوثبى تقيم أول مزاد للساعات الفاخرة فى الشرق الأوسط ساعة معروضة بالمزاد
رويترز
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أقامت دار سوثبى أول مزاد لها للساعات الفاخرة فى الشرق الأوسط حيث حققت مبيعات بقيمة 2.6 مليون دولار حصيلة بيع 121 قطعة.

أثناء المزاد
أثناء المزاد

 

وقال سام هاينز المدير العالمى لقسم الساعات فى سوثبى "هذه المنطقة تشهد نموا على مدى آخر خمس إلى عشر سنوات. وعدد متزايد من أكبر هواة الاقتناء فى العالم موجودون هنا".

أحد الساعات الفاخرة المعروضة
أحد الساعات الفاخرة المعروضة

 

وقد أقامت دار كريستيز مزادا للساعات فى دبي فى مارس الماضى. وكانت أغلى المبيعات سعرا مساء الاثنين ساعة يد من شوبارد مصنوعة من الذهب الأبيض والألماس والياقوت الأزرق وبيعت بأكثر من 200 ألف دولار.

أحد الساعات المعروضة
أحد الساعات المعروضة
أحد رواد المزاد يتصفح كتيب عن الساعات المعروضة
أحد رواد المزاد يتصفح كتيب عن الساعات المعروضة
أحد مسئولى المزاد يلقى كلمة أمام الحضور
أحد مسئولى المزاد يلقى كلمة أمام الحضور
الساعات المعروضة بالمزاد
الساعات المعروضة بالمزاد
ساعة معروضة بالمزاد
ساعة معروضة بالمزاد
سيدة تتصفح معلومات عن الساعات المعروضة
سيدة تتصفح معلومات عن الساعات المعروضة
كتيب يقدم عرضا عن الساعات المعروضة بالمزاد
كتيب يقدم عرضا عن الساعات المعروضة بالمزاد

 

 


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