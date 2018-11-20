صور..جولة انتصار السيسى لمنطقة ريادة الأعمال Startup Vein خلال منتدى الشباب

كتب خالد إبراهيم

خلال منتدى شباب العالم والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة مابين 3 إلى 6 نوفمبر الجارى، زارت السيدة انتصار السيسى منطقة ريادة الأعمال "Startup Vein"، والتى تواجد بها العديد من النماذج الملهمة والناجحة .

ونشرت السيدة انتصار السيسى مجموعة من الصورة لهذه الزيارة من خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة "سعدت بالمرور على منطقة ريادة الأعمال "Startup Vein" خلال منتدى شباب العالم ورؤية تلك النماذج الشبابية الناجحة والملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات المصرية الناشئة"



أثناء الزيارة



السيدة انتصار السيسى تستمع لأحد المشاركين



السيدة انتصار السيسى تستمع لإحدى المشاركات فى المنتدى



السيدة انتصار السيسى مع أحد المشاركين فى منتدى الشباب



انتصار السيسى مع الوزيرة غادة والى



جانب من جولة السيدة انتصار السيسي فى المنتدى

وتابعت السيدة انتصار السيسى "أرجو أن تكون تلك الساحة هي بداية انطلاق لمبادرات وشراكات ناجحة بين الشركات والشباب والمستثمرين في مصر والعالم .. كما مررت على متحف الأعمدة السبع، والذي استعرض ملامح الشخصية المصرية بأسلوب عرض شيّق وجذّاب"