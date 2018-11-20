صور.. العالم الإسلامى يحتفل بذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت العديد من دول العالم، اليوم الثلاثاء احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الاحتفالات والصلوات ورفع الأعلام والشعارات التى تمتدح الرسول محمد، ولم يقتصر الاحتفال على الكبار فقط، بل احتفل الصغار ايضا ، وفي ما يلى مجموعة صور من الاحتفالات بعيد المولد النبوى من حول العالم، فى الهند، باكستان، العراق، إندونيسيا، لبنان، ليبيا وسوريا.



الاحتفال بالمولد النبوى فى أربيل العراقية



احتفالات المولد النبوى الشريف فى ليبيا



إضاءة المشاعل احتفالا بالمولد النبوى



الاحتفالات فى أربيل العراقية



الاحتفالات فى باكستان



تزيين المساجد فى باكستان



تزيين المساجد



جانب من الاحتفالات فى ليبيا



جانب من الاحتفالات



ليبيا تحتفل بالمولد النبوى الشريف



احتفالات فى فلسطين



الاحتفالات فى القدس