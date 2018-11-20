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صور.. السياح والأهالى يقبلون على شراء "حلوى المولد" بالأقصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:49 م
صور.. السياح والأهالى يقبلون على شراء "حلوى المولد" بالأقصر جانب من بيع حلوي المولد النبوي بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت بايكات بيع حلوى المولد النبوى الشريف فى مدن محافظة الأقصر، إقبالا مكثفا من الأهالى فى آخر ساعات بيع حلوى المولد عقب نهاية الاحتفالات وختام دورة المولد فى مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لشراء الحلوى خلال عروض التخفيضات التى يتنافس على تقديمها البائعون لإنهاء بضاعتهم قبل ختام الاحتفالات.

كما شارك الأهالى فى إضفاء أجواء من البهجة بتحضير العصائر المختلفة والأرز باللبن لتوزيعها على الأطفال المتوافدين على الأسواق، وانطلقت الأطفال فى حلقات الذكر والاحتفال بالأناشيد الدينية والمديح وهم يرتدون الثياب المميزة ابتهاجاً بالمولد النبوى الشريف، وتواجد بين البائعين مجموعة من السياح الذين يزورون المواقع الأثرية بالمحافظة وقاموا بشراع الحلوى والحصان العروسة من البائعين كتذكار وهدايا من جولاتهم السياحية بمصر.

شهد عدد من المدن والقرى بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق مسيرات احتفالية كرنفالية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وذلك فى تقليد سنوى بمسيرات تسمى "دورة المولد" والتى تجوب كافة أنحاء شوارع وميادين المحافظة ويشارك فيها الأطفال والكبار وهم يمتطون الخيول والجمال وفى أيديهم العصى ويحتفل الأطفال بشراء الحلوى والمأكولات والبالونات وغيرها من المظاهر الاحتفالية.

ويشارك فى المسيرة التى يطلق عليها "دورة المولد" الآلاف من أبناء مدينة الأقصر بأكملها، وهم يمتطون الخيول والجمال والعربات المختلفة قاموا بتزيينها للاحتفال بها فى المولد والدورة السنوية، كما يخرج أبناء قرى مدينة أرمنت بالرزيقات وأرمنت الحيط وأبناء مدينة الطود بقرى نجع خميس والعديسات وفى قرى مدينة إسنا ويجوبون شوارع القرى وهم يرددون الأناشد والمديح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(1) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(2) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(3) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(4) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(5) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(6) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(7) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(8) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(10) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(11) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(12) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(13) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(14) 
 
السياح-والأهالي-يتوافدون-علي-محلات-بيع-حلوي-المولد-النبوي-بمدن-محافظة-الأقصر-(15) 
 

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